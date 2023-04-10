Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко специально для "Телеграфа":

Плотно пошли неприятные для рф санкционные новости. На этой неделе в Вашингтоне Всемирный банк и МВФ намерены провести ряд встреч с целью устранить "слабые места" санкций против россии, чтобы предотвратить способы их обхода. Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Габек хочет усилить санкции против рф посредством более жесткого таможенного контроля.

Известно также, что Евросоюз не остановился на "юбилейном" – десятом – санкционном пакете, принятом против страны-агрессора в конце февраля. Сейчас ЕС работает уже над 11-м, куда пытаются включить и санкции против российской "атомки". Но тут есть проблемы.

Санкции против атомной энергетики рф введут вряд ли. Ведь в результате пострадает не только россия, но и ряд европейский стран. Потому "против" выступает не только традиционно "противная" Венгрия, но и Болгария, и Франция.

Не знаю, пойдет ли ЕС вообще на такой шаг. Возможно, поэтапно, растянув его во времени. И не включая в процесс все страны.

Дополнять и расширять санкции крайне сложно. Все основные – введены. И мы видим по громадному дефициту росбюджета (и это только официальные данные!), что санкции по тем же нефти и газу – работают. Сейчас же главная цель новых санкционных подходов – бороться именно с обходом ограничений. И здесь точно будут определенные шаги. В том числе – против компаний других стран, которые помогают рф обходить ограничения. Прогнозирую, что достанется грузинским и турецким компаниям.