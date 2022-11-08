Голова Українського аналітичного центру економіст Олександр Охріменко спеціально для "Телеграфу" проаналізував за пунктами, як у Туреччині наживаються на війні

Стало відомо, що Туреччина та країни Азії з великою уцінкою купують російське вугілля, придбання якого перебуває з 10 серпня під санкціями ЄС. Як повідомляє Bloomberg, у вересні Туреччина імпортувала російське енергетичне вугілля за ціною 199 доларів за метричну тонну. Це на 23% нижче, ніж вугілля аналогічного сорту Колумбії, її наступного найбільшого постачальника.

Можна сказати, що у російсько-українській війні зараз виграють турецькі олігархи. Зрозуміло, що не народ.

Путін фактично дозволив Туреччині не платити за газ. Мало того, що за низькою ціною, то ще й з великою відстрочкою. А що робили турки? Купували у росіян газ та перепродавали до Європи. Нафта – та сама історія. Все з диким дисконтом, втричі нижче, ніж на світовому ринку. І також перепродували європейцям.

Плюс – заробили на російських туристах, яких Туреччина на відміну від європейських країн продовжує масово приймати.

Додамо зерновий коридор. Адже в ньому зацікавлена не тільки Україна, а й Туреччина. Чимало її компаній піднялися на цьому. У тому числі купуючи у росіян викрадене в Україні зерно – і перепродуючи.

Плюс – на дронах заробили. Адже ті ж "Байрактари" турки нам не надають безоплатно, як роблять зі своїм озброєнням та технологіями багато західних країн. Нєєє, у турків ми безпілотники купуємо. Ну і рекламу їм заразом робимо, так.

Їдемо далі. Російські банки, що потрапили під санкції, завдяки Туреччині, мають можливість обходити ті чи інші обмеження. Ті самі рублі на долари чи євро зараз не поміняєш. Якийсь час росіяни провертали такі операції через юань. Але Китай почав запроваджувати ліміти. А через турецьку ліру міняти можна мало не до нескінченності. З вигодою для турецьких банків, звісно.

При цьому ліра девальвується, інфляція у Туреччині дуже велика, емісія – божевільна. Економіко-фінансова ситуація є вкрай складною. І багато в чому рятує можливість погріти руки на росіянах.