Суховантажі ходитимуть далі: Туреччина ігнорує вихід росії з "зернової угоди"

Туреччина повідомила росію про те, що коридор повинен продовжувати роботу

Турецькі суховантажі продовжують вивозити з України продовольство "зерновим коридором" навіть попри те, що росія заявила про призупинення своєї участі в угоді.

Як повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, чиї слова наводять місцеві ЗМІ, турецька сторона повідомила росіян про те, що робота коридору триває і суховантажі під прапором його країни продовжуватимуть вивозити зерно.

Він нагадав, що цим маршрутом з українських портів виходить лише врожай зернових, а коридор використовується для гуманітарної допомоги. Про це також було поінформовано російського міністра оборони сергія шойгу, який повинен донести це до керівництва росії.

"Ми очікуємо від них відповіді сьогодні чи завтра. Ми нагадали нашим співрозмовникам, що ці заходи не повинні бути зірвані, не повинні викликати жодних проблем, і ми не повинні знову повертатися до початку", — сказав Акар.

Варто зазначити, що в ООН заявили, що на 2 листопада прохід суден по коридору не був запланований, проте координатор організації в Спільному координаційному центрі Амір Абдулла вважає, що вони знову підуть вже 3 листопада.

Нагадаємо, 29 жовтня росія заявила, що більше не братиме участі в угоді, аргументувавши своє рішення атакою безпілотників на базу чорноморського флоту в Севастополі.

Втім, президент Туреччини Реджеп Ердоган пізніше заявив, що зробить усе можливе для того, щоб угода продовжувала працювати. Після цього судна із зерном продовжили виходити з портів.

1 листопада він поговорив з російським диктатором володимиром путіним, який назвав йому умови повернення росії до зернової угоди.