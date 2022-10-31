Зрив росією "зернової угоди": Ердоган "послав" путіна

Туреччина продовжить роботу в рамках "зернової угоди"

Після того, як росія призупинила участь у "зерновій угоді", президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зробив свою заяву з цього приводу.

Сьогодні, 31 жовтня, під час виступу в Стамбулі Ердоган заявив, що Туреччина продовжуватиме докладати зусиль щодо доставки на світові ринки зерна. Він зазначив, що за допомогою зернового коридору вдалося знизити продовольчу кризу, експортуючи 9,3 млн тонн сільгосппродукції з України, передає CNN Turk.

"Попри те, що росія вагається щодо зернової угоди, оскільки Москві не надані такі ж можливості, Туреччина продовжуватиме свої зусилля, щоб служити людству", — сказав Ердоган.

Як повідомляють у Міністерстві інфраструктури України, ООН та Туреччина погодили рух судів гуманітарним коридором на 31 жовтня. Представники Туреччини та ООН ведуть переговори з російською делегацією для пошуку рішення повноцінної реалізації "Зернової ініціативи".

Зазначається, що у понеділок, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" сьогодні вийшли 12 суден із 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

"Водночас, прохід в українські порти під завантаження дозволено 4 судам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участю всіх сторін, включаючи представників росії", — додали в Міністерстві.

Нагадаємо, чому Ердоган домагається зустрічі Зеленського та Путіна.

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