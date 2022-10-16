Зерно різко подорожчало: чи вистачить продовольства Україні та світу

На світових ринках пшениця та кукурудза різко зросли в ціні через новини про ракетні удари по Україні

У липні Україна та росія за сприяння Туреччини та ООН підписали зернову угоду. Його термін дії закінчується за місяць — 19 листопада. Така зернова угода дозволила знизити ціни на продовольство у світі, але в останні дні через ракетні обстріли росії ціна знову пішла в зростання.

Як зазначає Bloomberg, ціна зросла майже на 7% для майбутніх закупівель. Торговці побоюються, що ракетні удари означають нову фазу загострення конфлікту між росією та Україною та є загрозою для продовження зернової угоди. Найбільше подорожчала пшениця, досягнувши рівня кінця липня.

В результаті можуть виникнути проблеми із продовольчою безпекою у світі. До цього можуть призвести як ситуація у Чорноморському регіоні, так і виробничі проблеми у виробників. Зазначається, що вже є проблеми з постачанням урожаю з України, оскільки судна зібралися в черзі на перевірку у Стамбулі.

При цьому в ООН таки сподіваються на те, що зернова угода буде не лише продовжена, а й розширена. Про такі сигнали заявив координатор ООН із Чорноморської зернової ініціативи Амір Махмуд Абдулла.

Чимало експертів пов’язують подорожчання хліба в Україні саме з роботою зернового коридору. Очікується зростання ціни до 10%. Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що російський та турецький лідери зустрічалися в Астані та говорили про зерно. Але ж без участі України. Реджеп Ердоган заявив, що хотів би розширити експорт зерна в рамках угоди, але зробив реверанс і у бік росії.