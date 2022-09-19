В Україні до кінця року подорожчає хліб: названо причину

Головною причиною подорожчання хлібних виробів деякі експерти називають відкриття зернового коридору

В Україні на тлі повномасштабного російського вторгнення експерти прогнозують зростання цін майже на всі продукти. На жаль, не омине ця участь й хліб та хлібобулочні вироби, які від початку року і так подорожчали на 15-20%. До нового року хлібові пророкують зростання у ціні ще на 5-10%, а пояснюють це з відкриттям "зернового коридору".

Як передає Today.UA, про це розповів перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

За його словами, хліб по праву вважається найбільш популярним соціальним продуктом, тому виробники розуміють покладену на них відповідальність і намагаються забезпечити різноманіття хлібопродуктів, паралельно зберігаючи прийнятну для населення ціну на них. Експерт додав, що подорожчання хліба на 15-20%, яке відбулося від початку року, можна назвати незначним, якщо порівнювати з іншими продуктами.

"Пекарям вдається суттєво не підіймати ціни на свою продукцію завдяки пільговим цінам на газ, яким вони користуються. Ці пільгові ціни, відповідно до урядової постанови, діятимуть до 30 квітня 2023 року. Проте зараз ціни на хліб будуть неминуче зростати. Це пов'язано з відкриттям так званого "зернового коридору". Багато українського зерна пішло на експорт, а відтак ціна борошна почала рости. Отже, вартість хліба до кінця року виросте ще орієнтовно на 5-10%", — зазначив Юрій Дученко.

При цьому він додав, що асортимент хлібних виробів від початку війни різко звузився і лише зараз почав урізноманітнився. При цьому виробникам довелося скоротити обсяги виробництва через скорочення обсягів споживання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні, попри прогнози експертів, почали дорожчати яйця. У торговельних мережах вартість яєць піднялася не на десятки копійок, а одразу на 5-7 гривень.