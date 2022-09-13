На чверть дорожче – Держстат прозвітував про зростання цін на продукти харчування та інфляцію в Україні

Найдорожче у 2022 році стали фрукти, овочі та риба

Продукти харчування в Україні з початку року подорожчали в середньому на 25%, а рекордсменами виявились фрукти, овочі та хліб. При цьому дещо навіть подешевшало.

Про це можна судити за даними Державної служби статистики, згідно з якою порівняно із груднем 2021 року споживчі ціни в Україні зросли на 19,5%, а продукти харчування – на 25%.

Найсильніше з початку року подорожчали такі продукти, як:

фрукти – 60,2%;

овочі – 58,5%;

риба – 33,1%;

хліб – 29%;

цукор – 27,9%.

З непродовольчих товарів найбільше зросла ціна на пальне та ПММ – вони зросли у ціні на 64%, що зробило їх рекордсменами з подорожчання за 8 місяців 2022 року.

Єдиним продуктом харчування, який за даними Держстату, у серпні коштував дешевше, ніж у грудні – це яйця (на 17%). Також стали дешевшими деякі непродовольчі товари. Наприклад, одяг та взуття, які подешевшали на 4,5%.

На думку економічного експерта Олега Пендзіна, до кінця року продукти харчування зростуть у ціні ще на 10%, тож загалом подорожчання становитиме близько 35-40%. Найсильніше стрибнуть вгору більш дешеві овочі, крупи та хліб.