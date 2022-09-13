На четверть дороже – Госстат отчитался о росте цен на продукты питания и инфляции в Украине

Дороже всего в 2022 году стали фрукты, овощи и рыба

Продукты питания в Украине с начала года подорожали в среднем на 25%, а рекордсменами оказались фрукты, овощи и хлеб. При этом кое-что даже подешевело.

Об этом можно судить по данным Государственной службы статистики, согласно которой в сравнении с декабрем 2021 года, потребительские цены в Украине выросли на 19,5%, а продукты питания – на 25%.

Сильнее всего с начала года подорожали такие продукты, как:

фрукты – 60,2%;

овощи – 58,5%;

рыба – 33,1%;

хлеб – 29%;

сахар – 27,9%.

Из непродовольственных товаров больше всего выросла цена на топливо и ГСМ – они выросли в цене на 64%, что сделало их рекордсменами по удорожанию за 8 месяцев 2022 года.

Единственным продуктом питания, который по данным Госстата, в августе стоил дешевле чем в декабре – это яйца (на 17%). Также стали дешевле некоторые непродовольственные товары. Например, одежда и обувь, которые подешевели на 4,5%.

По мнению экономического эксперта Олега Пендзина, до конца года продукты питания вырастут в цене еще на 10%, так что в целом подорожание составит порядка 35-40%. Сильнее всего скакнут вверх более дешевые овощи, крупы и хлеб.