40% до конца года – эксперт рассказал каким будет рост цен

Эксперт рассказал, что подорожает и почему

Еще 10% добавит к своим ценам потребительская корзина украинцев до конца года. Всего же в сравнении с декабрем 2021 года цены на продукты в Украине вырастут примерно на 40%. Такой прогноз "Телеграфу" дал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, до конца года в Украине общий рост цен на продукты составит примерно 10%, что с учетом уже состоявшегося подорожания на 30%, даст общий рывок цен на продовольствие в Украине за 2022 год равный 40%. При этом, этот рост по разным видам продовольственных товаров будет неравномерным.

"В ситуации падения покупательской способности, как сейчас в Украине, население начинает потреблять больше дешевых продуктов – хлеба, круп, овощей. Если население богато – оно ест больше мяса, рыбы, фруктов. Таким образом, сильнее всего дорожать будут хлеб, овощи, крупы, растительное масло, сахар. Меньший рост, но все же он будет – на мясомолочную продукцию и рыбу. При этом, более дешевое мясо, та же курятина, будет дорожать в среднем сильнее более дорогой говядины. В среднем же потребкорзина до конца года вырастет на 10%", — объясняет логику роста цен на продукты в Украине, эксперт.

Тем временем в Украине падают цены на отдельные продукты питания в связи с их массовой уборкой.