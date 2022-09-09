От овощей до мяса – какие продукты падают в цене, а какие – будут дорожать

Многие товары в Украине пока дешевеют, но это ненадолго

В Украине продолжается инфляция, которая к концу года может превысить 30%. При этом больнее всего по украинцам бьет рост цен на продукты питания. Впрочем, некоторые из них, напротив, падают в цене.

Овощи – одни дорожают, другие дешевеют

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, на рынке картофеля в Украине установилась тенденция к снижению цен. Основной причиной этого они называют массовые уборочные работы в основных регионах.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день в основных регионах производства цены на картофель варьируются в пределах 5-9 грн/кг ($0,14-0,25/кг), что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Это объясняют сезонным увеличением предложения данной продукции на рынке и пока невысоким спросом.

Картофель в Украине сегодня стоит в среднем на 46% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Но в связи с началом уборки урожая овощ будет дешеветь и дальше.

А вот помидоры, по данным EastFruit, напротив дорожают. Правда речь идет только о тепличных, что вызвано похолоданием и ростом спроса. Всего за неделю томаты выросли в цене на 40% — тепличные комбинаты предлагают томат по 30-40 грн/кг ($0,82-1,09/кг). В целом цена на помидоры на 39% выше чем в сентябре 2021 года.

Могут подешеветь овощи длительного хранения вроде лука, моркови.

Мясо и молочка дешеветь не будут

Как сообщает "Зеркало недели", цены на мясомолочную продукцию также будут расти из-за того, что ее производство упало – многие фермы оказались на оккупированной рф территории. Причем сливочное масло жирностью в 82% может стать дефицитом.

Крупы – гречка и рис дорожают, а пшенка дешевеет

Крупы также остаются нестабильными. Так, по данным портала "Минфин" в начале сентября подорожали гречневая крупа – в среднем на 2 гривни, в сравнении с августом, и рис – на 5-7 гривень за килограмм.

В то же время, упаковка пшена в 900 граммов подешевела на 2,5 гривни до 20,8 гривень. В октябре Кабмин обещает падение цен на гречку.

В Украине тем временем продолжается урожай гречихи, но несмотря на это розничные цены на крупу пока не падают.