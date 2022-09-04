Продукты - вниз, техника – вверх: как изменятся цены осенью

Осень принесет новые цены на многие товары, не только продукты

Украинцам продолжают прогнозировать инфляцию осенью с ростом цен практически на все товары. Однако некоторые из них могут даже подешеветь.

К примеру, овощи, которые могут храниться длительное время (картофель, свёкла, морковь, лук и другие), скорее всего, в сентябре упадут в цене. Правда они снова подорожают позднее. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на Светлану Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса.

С другой стороны, на стоимость продуктов питания будет влиять возврат акцизов на топливо, тем более, что у аграриев сейчас идет жатва, вскоре начнется массовый посев озимых культур. На все эти операции требуется большое количество дизельного топлива, что также может отразиться на финальной стоимости конечных продуктов в будущем.

В то же время, основатель одного из крупнейших в стране ритейлеров электроники и бытовой техники АЛЛО Дмитрий Деревицкий ожидает, что к концу года цены на его товар повысятся еще на 45-60%.

"У всех импортных товаров есть потенциал повышения цены на 45-60%. НДС 20% плюс 25% курс – получаем нижнюю планку 45%. Что касается верхнего предела подорожания, то могу сказать только о товарах, которые мы импортируем, потому что размер пошлины на них – 12%. То есть потенциал роста цен на электронику очень велик: 20% НДС, 12% пошлины и 25% роста курса – выходит около 60%", — приводит подсчеты бизнесмен в интервью "Экономической правде".

Впрочем, если бы власти решили ввести 10%-й налог на импорт при покупке валюты, бизнесу пришлось бы думать о сокращении персонала.

Однако и 2023-й год может оказаться годом роста цен на все товары. Так, согласно прогнозу Кабмина, инфляция составит порядка 30%.