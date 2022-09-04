Продукти — вниз, техніка — вгору: як зміняться ціни восени

Осінь принесе нові ціни на багато товарів, не лише продукти

Українцям продовжують прогнозувати інфляцію восени зі зростанням цін практично на всі товари. Однак деякі з них можуть навіть подешевшати.

Наприклад, овочі, які можуть зберігатися тривалий час (картопля, буряк, морква, цибуля та інші), швидше за все, у вересні впадуть у ціні. Щоправда, вони знову подорожчають пізніше. Про це пише "РБК-Україна" із посиланням на Світлану Литвин, аналітика Українського клубу аграрного бізнесу.

З іншого боку, на вартість харчових продуктів впливатиме повернення акцизів на паливо, тим більше, що в аграріїв зараз триває жнива, незабаром розпочнеться масовий посів озимих культур. На всі ці операції потрібна велика кількість дизельного палива, що також може вплинути на фінальну вартість кінцевих продуктів у майбутньому.

Тим часом засновник одного з найбільших у країні ритейлерів електроніки та побутової техніки АЛЛО Дмитро Деревицький очікує, що до кінця року ціни на його товар збільшаться ще на 45-60%.

"У всіх імпортних товарів є потенціал підвищення ціни на 45-60%. ПДВ 20% плюс 25% курс – отримуємо нижню планку 45%. Щодо верхньої межі подорожчання, то можу сказати лише про товари, які ми імпортуємо, бо розмір мита на них — 12%. Тобто потенціал зростання цін на електроніку дуже великий: 20% ПДВ, 12% мита та 25% зростання курсу — виходить близько 60%", — наводить підрахунки бізнесмен в інтерв’ю "Економічній правді".

Втім, якби влада вирішила запровадити 10% податок на імпорт при купівлі валюти, бізнесу довелося б думати про скорочення персоналу.

Однак і 2023 рік може виявитися роком зростання цін на всі товари. Так, згідно з прогнозом Кабміну, інфляція становитиме близько 30%.