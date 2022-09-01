Долар по 50 гривень на тлі стрімкого зростання цін: з'явилися перші прогнози Кабміну на наступний рік

Інфляцію прогнозують на рівні понад 30 відсотків

Поки економічні експерти роблять короткострокові прогнози по вартості долара в Україні, прогнозуючи американській валюті зростання до 42 гривень і більше, українська влада очікує, що у 2023 році долар сягне позначки у 50 гривень за умовну одиницю. При цьому індекс споживчих цін прогнозується на рівні 30,6%.

Як передає "Економічна правда" з посиланням на джерела у Кабміні, такі показники заклали у макроекономічний прогноз Міністерства економіки.

Очікується, що на початку 2023 року долар коштуватиме 42 гривні, а до кінця року гривня девальвує і за одну американську умовну одиницю доведеться віддати 50 гривень.

При цьому, за прогнозами уряду, ціни наступного року продовжуватимуть зростати і дуже швидкими темпами. У макропрогнозі інфляцію заклали на рівні 30,6% (у червні 2022 року вона складала 22,2%). А рівень безробіття очікується на рівні 28,2%. Середня зарплата по Україні, за розрахунками Мінекономіки, має скласти 18508 гривень.

Додається, що ВВП України наступного року має підвищитися на 4,6%, але за підсумками 2022 року цей показник скоротиться на 33,2%.

Варто зазначити, що на основі макроекономічного прогнозу, який складає Мінекономіки, Мінфін потім планує бюджет на наступний рік. Його, до речі, мають внести до парламенту не пізніше 15 вересня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за найгіршими прогнозами економічних експертів, вартість готівкового долара може злетіти до 50 грн вже до кінця осені цього року. Такий сценарій цілком може стати можливим в умовах розвитку позиційної війни, невчасної міжнародної допомоги та ряду економічних передумов.