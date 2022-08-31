Долар на чорному ринку дорожчатиме? Поточний курс в обмінниках та прогноз на вересень

Вересень може принести підвищення курсу долара

Вартість долара на чорному ринку валюти в Україні на 31 серпня трохи знизилася, так і не подолавши психологічної позначки 41 грн на початку тижня. Згідно з прогнозами аналітиків, долар може перевищити цю суму на початку вересня.

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько у коментарі "24 каналу" зазначила, що попереднє підвищення ціни було пов’язане з очікуваннями на День Незалежності, але наступний валютний тиждень буде з коливанням курсу в межах 40,5 – 41,5 гривні за USD.

На даний момент коридор американської валюти в обмінниках досить вузький — у середньому за долар просять 40,6/40,75 грн при купівлі/продажу. Європейська валюта тим часом на чорному ринку оцінюється у 40,4/40,6 грн.

Курс долара в Україні від НБУ, банків та на чорному ринку

Але 41,5 грн за долар на початку вересня ще не є межею — частина експертів вважає, що американська валюта може зрости в ціні і до 43 грн в рамках одного місяця — все через ймовірність запровадження нового податку.

Раніше "Телеграф" розповідав про можливість придбання долара у безготівковому форматі дешевше — щоб отримати гроші на руки, потрібно прочекати щонайменше три місяці. При цьому частина експертів називає вересень небезпечним місяцем у плані можливої девальвації гривні.