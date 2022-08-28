Курс долара восени – експерт назвав два фактори, які впливають на стабільність гривні
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Курс долара залежить від низки факторів, головні з яких два
На курс долара восени впливатимуть два основні чинники — ситуація на фронті та політика Національного банку України.
Таку думку висловив приватний інвестор Василь Матій. Експерт уточнив, що ситуація на фронті впливає на загальноекономічну обстановку в країні, а політика НБУ бореться з кризами, що виникають, повідомив 24 канал.
"Від тривалості бойових дій, що впливають на нашу економіку, ведення бізнесу та експорту продукції з України. І від політики Нацбанку, тому що залежно від того, який обсяг золотовалютних резервів НБУ готовий показати для підтримки курсу, це безпосередньо і вплине на кінцеве значення курсу. Обсяг золотовалютних резервів залежить від обсягу західної підтримки, яку ми отримуємо від наших партнерів", — пояснив Василь Матій.
На думку економічного експерта Данила Моніна, курс долара поки перебуватиме в стабільній зоні близько 40-41 гривні за долар, чому сприятимуть низка таких чинників:
- відстрочення виплат боргів;
- гранти, що надходять;
- зерновий експорт.
Закінчує четвертий тиждень серпня долар падінням на 5 копійок по відношенню до гривні і коштує від 30,62 до 40.75 гривень.