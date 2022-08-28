Долар на чорному ринку продовжив падіння: актуальний курс та прогноз експерта на осінь

Економічні експерти кажуть, що така тенденція закріпиться на кілька тижнів

Станом на неділю, 28 серпня, курс долара на чорному ринку продовжив падіння і подешевшав ще на 5 копійок. Наразі американська валюта закріпилася на рівні 40,62 грн (при купівлі) та 40,75 грн (при продажі). Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Готівковий євро при цьому коштує дешевше — 40,40 та 40,65 за купівлю/продаж відповідно, хоча у банківських установах ця валютна пара майже вирівнялася у ціні. При цьому курс Нацбанку жодним чином не змінився — долар коштує 36,56 грн, а євро — 36,48 грн, але фізичні особи не можуть купувати валюту за такою ціною.

Курс валют в Україні 28 серпня

Як розповів у коментарі "Телеграфу" економічний експерт Данило Монін, така ситуація на валютному ринку — це відбиття того, що відбуватиметься на ньому найближчі кілька тижнів. Зокрема, фахівець вважає, що долар на якийсь час закріпиться на позначках 40-41 гривні, а сприятимуть цьому одразу кілька факторів — відтермінування виплат боргів, гранти, зерновий експорт.

А от активізація бізнесу, на думку економічного експерта, тільки погіршить ситуацію. Монін вважає, що по завершенню літа бізнес-активність почне тиснути на гривню і поведе її у бік девальвації, а курс долара відповідно зросте.

"Зростання активності бізнесу спричинить зростання попиту на долар, а значить і черговий стрибок його вартості до гривні, але, думаю, все ж таки зерновий експорт і відстрочка виплати боргів врівноважать один одного і курс долара не буде вищим за 40-41 гривню", — резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі фінансисти дають різні прогнози стосовно готівкового долара — хтось каже про курс у 40 гривень, а дехто не виключає цінника на американську валюту у 120 гривень за умовну одиницю.