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Долар на чорному ринку продовжив падіння: актуальний курс та прогноз експерта на осінь

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Американська валюта до кінця тижня подешевшала Новина оновлена 28 серпня 2022, 10:32
Американська валюта до кінця тижня подешевшала

Економічні експерти кажуть, що така тенденція закріпиться на кілька тижнів

Станом на неділю, 28 серпня, курс долара на чорному ринку продовжив падіння і подешевшав ще на 5 копійок. Наразі американська валюта закріпилася на рівні 40,62 грн (при купівлі) та 40,75 грн (при продажі). Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Готівковий євро при цьому коштує дешевше — 40,40 та 40,65 за купівлю/продаж відповідно, хоча у банківських установах ця валютна пара майже вирівнялася у ціні. При цьому курс Нацбанку жодним чином не змінився — долар коштує 36,56 грн, а євро — 36,48 грн, але фізичні особи не можуть купувати валюту за такою ціною.

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Як розповів у коментарі "Телеграфу" економічний експерт Данило Монін, така ситуація на валютному ринку — це відбиття того, що відбуватиметься на ньому найближчі кілька тижнів. Зокрема, фахівець вважає, що долар на якийсь час закріпиться на позначках 40-41 гривні, а сприятимуть цьому одразу кілька факторів — відтермінування виплат боргів, гранти, зерновий експорт.

А от активізація бізнесу, на думку економічного експерта, тільки погіршить ситуацію. Монін вважає, що по завершенню літа бізнес-активність почне тиснути на гривню і поведе її у бік девальвації, а курс долара відповідно зросте.

"Зростання активності бізнесу спричинить зростання попиту на долар, а значить і черговий стрибок його вартості до гривні, але, думаю, все ж таки зерновий експорт і відстрочка виплати боргів врівноважать один одного і курс долара не буде вищим за 40-41 гривню", — резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі фінансисти дають різні прогнози стосовно готівкового долара — хтось каже про курс у 40 гривень, а дехто не виключає цінника на американську валюту у 120 гривень за умовну одиницю.

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#Банки #Чорний ринок #Курс долара #Прогнози експертів