Курс доллара осенью – эксперт назвал два фактора, которые влияют на стабильность гривны

Курс доллара зависит от ряда факторов, главные из которых — два

На курс доллара осенью будут влиять два основных фактора — ситуация на фронте и политика Национального банка Украины.

Такое мнение высказал частный инвестор Василий Матий. Эксперт уточнил, что ситуация на фронте влияет на общеэкономическую обстановку в стране, а политика НБУ борется с возникающими кризисами, сообщил 24 канал.

"От продолжительности боевых действий, влияющих на нашу экономику, ведения бизнеса и экспорта продукции из Украины. И от политики Нацбанка, потому что в зависимости от того, какой объем золотовалютных резервов НБУ готов показать для поддержания курса, это напрямую и повлияет на конечное значение курса. Объем же золотовалютных резервов зависит от объема западной поддержки, которую мы получаем от наших партнеров", — пояснил Василий Матий.

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, курс доллара пока будет находиться в стабильной зоне около 40-41 гривны за доллар, чему будут способствовать ряд факторов, таких как:

отсрочка выплат долгов;

приходящие гранты;

зерновой экспорт.

Заканчивает же четвертую неделю августа доллар падением на 5 копеек по отношению к гривне и стоит от 30,62 до 40.75 гривен.