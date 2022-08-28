Доллар на черном рынке продолжил падение: актуальный курс и прогноз эксперта на осень

Экономические эксперты говорят, что такая тенденция закрепится на несколько недель

По состоянию на воскресенье, 28 августа курс доллара на черном рынке продолжил падение и подешевел еще на 5 копеек. В настоящее время американская валюта закрепилась на уровне 40,62 грн (при покупке) и 40,75 грн (при продаже). Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Наличный евро при этом стоит дешевле – 40,40 и 40,65 за покупку/продажу соответственно, хотя в банковских учреждениях эта валютная пара почти выровнялась в цене. При этом курс Нацбанка никак не изменился — доллар стоит 36,56 грн, а евро — 36,48 грн, но физические лица не могут покупать валюту по такой цене.

Курс валют в Украине 28 августа

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" экономический эксперт Даниил Монин, такая ситуация на валютном рынке — это отражение того, что будет происходить на нем в ближайшие несколько недель. В частности, специалист считает, что доллар на время закрепится на отметках 40-41 грн, а будут способствовать этому сразу несколько факторов — отсрочка выплат долгов, гранты, зерновой экспорт.

А вот активизация бизнеса, по мнению экономического эксперта, только усугубит ситуацию. Монин считает, что по завершению лета бизнес-активность начнет оказывать давление на гривну и поведет ее в сторону девальвации, а курс доллара соответственно вырастет.

"Рост активности бизнеса повлечет за собой рост спроса на доллар, а значит и очередной скачок его стоимости к гривне, но, думаю, все же зерновой экспорт и отсрочка выплаты долгов уравновесят друг друга и курс доллара не будет выше 40-41 гривны", — резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторые финансисты дают разные прогнозы относительно наличного доллара — кто-то говорит о курсе в 40 гривен, а некоторые не исключают ценника на американскую валюту в 120 гривен за условную единицу.