Курс долара на чорному ринку: найгірший сценарій на осінь

Подорожчання американської валюти можливе до 50 грн.

Поки що курс готівкового долара коливається в рамках валютного коридору від 40 до 41 грн, експерти намагаються передбачити, що станеться з гривнею восени. На стабільність національної валюти впливає одразу кілька внутрішніх та зовнішніх показників, таких як ситуація на фронті, дефіцит бюджету, рівень інфляції, зростання ціни на нафту та інші енергоносії та зміни на фінансових ринках світу.

З огляду на варіанти розвитку подій, на сайті "Мінфін" опубліковано прогноз курсу долара та євро на осінь 2022 року. У найгіршому сценарії вартість готівкового долара може злетіти до 50 грн.

Він можливий в умовах розвитку позиційної війни, невчасної міжнародної допомоги та ряду економічних передумов. У такому разі у вересні — листопаді 2022 року на міжбанківських торгах до кінця сезону долар може сягнути 48 грн, а євро — 50,4 грн.

На ринку готівкового долара — ціні в обмінниках негативний розвиток ситуації позначиться ще гірше. У вересні долар може досягти 44 грн, і піднятися в ціні до 47-50 грн за USD у жовтні-листопаді. У цьому випадку євро у вересні може зрости до 46,2 грн, а наприкінці сезону до 52,5 грн.

Станом на 1 серпня курс долара в Україні на чорному ринку становить 40,55/40,7 грн. За євро просять 40,32/40,55 грн.

Курс валют в Україні на 1 вересня

Раніше "Телеграф" розповідав, що експерти прогнозують на початок вересня підвищення вартості долара у коридорі 40,5 — 41,5 грн, а до 43 у разі зміни податкового законодавства.