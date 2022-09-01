Курс долара – економіст розповів, чи врятує гривню фінансовий ленд-ліз

Україна чекає до кінця року 8 мільярдів доларів

У вересні Україна може отримати 8 мільярдів доларів фінансової допомоги в рамках ленд-лізу, що може врятувати гривню, але багато експертів сумніваються, що це станеться.

За словами економічного експерта Олександра Охріменка, далеко не факт, що ці мільярди доларів Україна отримає саме у вересні, швидше за все, валюта надходитиме частинами до кінця року, що дозволить частково стабілізувати курс гривні. До того ж, ймовірно, що ці 8 мільярдів на економічну допомогу матимуть цільовий характер і будуть спрямовані на конкретні кроки в економіці, наприклад, закупівлю газу до опалювального сезону.

"На даний момент на валютному ринку створилася рівновага, що дозволяє утримувати долар у межах 40,5-41 гривень. І це добре, значить гравці задоволені ситуацією і не хочуть її змінювати. Сприятливі й зовнішні фактори – впав імпорт, що разом із слабким, але зростаючим агроекспортом дозволяє тримати баланс попиту-пропозиції на долар", — оцінює для "Телеграфа" ситуацію на валютному ринку Олександр Охріменко.

Водночас, аналітики не виключають реалізації в Україні восени поганого сценарію для гривні, внаслідок чого курс долара злетить до 48 гривень.