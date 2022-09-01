Курс доллара – экономист рассказал, спасет ли гривну финансовый ленд-лиз

Украина ждет до конца года 8 миллиардов долларов

В сентябре Украина может получить 8 миллиардов долларов финансовой помощи в рамках ленд-лиза, что может спасти гривну, но многие эксперты сомневаются, что это произойдет.

По словам экономического эксперта Александра Охрименко, далеко не факт, что эти миллиарды долларов Украина получит именно в сентябре, скорее всего, валюта будет поступать частями до конца года, что позволит частично стабилизировать курс гривны. К тому же, весьма вероятно что эти 8 миллиардов на экономическую помощь будут иметь целевой характер и направлены на конкретные шаги в экономике, например, закупку газа к отопительному сезону.

"В настоящий момент на валютном рынке создалось равновесие, что позволяет удерживать доллар в пределах 40,5-41 гривен. И это хорошо, значит игроки довольны ситуацией и не хотят ее менять. Благоприятны и внешние факторы – упал импорт, что вместе со слабым, но нарастающим агроэкспортом позволяет держать баланс спроса-предложения на доллар. Наличный рынок также не спешит расти, он будет скорее реагировать на ситуацию на фронте, но пока особых предпосылок для этого — нет", — оценивает для "Телеграфа" ситуацию на валютном рынке Александр Охрименко.

Вместе с тем аналитики не исключают реализации в Украине осенью плохого сценария для гривны, вследствие чего курс доллара взлетит до 48 гривен.