Курс доллара в сентябре: спасет ли гривну долларовый ленд-лиз?

Уже в сентябре Украина может получить миллиарды долларов по ленд-лизу

Последний день лета курс доллара встретил в диапазоне 40,6-40,75 грн., однако уже в ближайшее время валютный коридор может подняться до отметки в 41,5 грн.

По словам финансового эксперта Бориса Кушнирука, курс доллара в сентябре будет зависеть от целого ряда факторов.

"НБУ постарается удержать безналичный курс доллара на нынешнем уровне. На это будут влиять многие факторы вроде поступлений от агроэкспорта, валюта от которого поступает в страну через 3-6 месяцев, но главное — финансовая помощь от США. Уже в сентябре мы можем получить до 8 миллиардов долларов, которые входят в программу ленд-лиза на этот финансовый год, а поскольку финансовый год в США заканчивается 10 сентября, эти деньги мы можем получить уже в будущем месяце", — говорит эксперт.

Как подчеркнул "Телеграфу" Борис Кушнирук, в случае получения этих средств, безналичному курсу доллара рост не грозит. С наличным долларом другая ситуация.

"На курс наличного доллара влияют другие факторы – ситуация на фронте, ожидания участников рынка, но главное – действия НБУ. Если Нацбанк продолжит массовую эмиссию гривны для финансирования бюджета, она будет перетекать на валютный рынок и поднимать курс наличного доллара", — прогнозирует Кушнирук.

По мнению же члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в сентябре курс наличного доллара может вырасти до 43 гривен. В то же время народный депутат Ярослав Железняк сообщает, что Кабмин отказался от введения налога в 10% на валюту, что позволит снизить давление на гривну.