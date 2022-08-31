Доллар на черном рынке будет дорожать? Текущий курс в обменниках и прогноз на сентябрь

Сентябрь может принести повышение курса доллара

Стоимость доллара на черном рынке валюты в Украине на 31 августа незначительно снизилась, так и не преодолев психологическую отметку в 41 грн в начале недели. Согласно прогнозам аналитиков — доллар может превысить эту сумму в начале сентября.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько в комментарии "24 каналу" отметила, что предыдущее повышение цены было связано с ожиданиями на День Независимости, но следующая валютная неделя будет с колебанием курса в пределах 40,5 – 41,5 гривны за USD.

На данный момент коридор американской валюты в обменниках достаточно узкий — в среднем за доллар просят 40,6 / 40,75 грн при купле/продаже. Европейская валюта тем временем на черном рынке оценивается в 40,4 / 40,6 грн.

Курс доллара в Украине от НБУ, банков и на черном рынке

Но 41,5 грн за доллар в начале сентября еще не предел — часть экспертов считает, что американская валюта может вырасти в цене и до 43 грн в рамках одного месяца — все из-за вероятности введения нового налога.

Ранее "Телеграф" рассказывал о возможности приобретения доллара в безналичном формате дешевле — чтобы получить деньги на руки, нужно прождать не менее трех месяцев. При этом часть экспертов называет сентябрь опасным месяцем в плане возможной девальвации гривны.