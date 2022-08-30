Курс доллара в 43 гривны уже в сентябре – почему это возможно?

В сентябре курс доллара может вырасти на 10%

В то время как украинцам предлагают дешево купить безналичный доллар, наличному доллару эксперты предрекают возможный рост уже в сентябре.

Так, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал "Телеграфу", что в сентябре наличный доллар может подскочить в цене до 43 гривен, если будет принят закон о налогообложении покупки валюты.

"В настоящий момент на валютном рынке существует некий баланс, при котором спрос на валюту более-менее удовлетворяется поступлениями от экспорта агропродукции и финансовой помощи от МВФ. Глобально ситуацию изменить может принятие предлагаемого 10%-го налога на покупку валюты на межбанке для оплаты импортных поставок", — говорит о главном факторе возможного роста курса доллара эксперт.

По словам Олега Пендзина, дальнейшая арифметика выглядит довольно просто – налог в 10% тут же на 10% увеличивает безналичный курс доллара, примерно до 40,2 доллара, за которым "подтягивается" и наличный курс еще на 10%, примерно до 43 гривен за 1 доллар.

"Это тем более вероятно, что после введения налога, часть бизнеса явно перейдет на покупку наличного доллара, что увеличит спрос на него и рост расценок на наличную заокеанскую валюту", — подчеркивает Олег Пендзин.

Пока же эксперты прогнозируют на первую неделю сентября стабильный курс доллара.