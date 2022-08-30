Доллар на черном рынке растет: как НБУ и банки предлагают украинцам купить валюту дешевле

У каждого банка — свои условия и стоимость валюты

В июле Нацбанк Украины принял ряд новшеств — начиная от повышения фиксированого курса доллара, который вызвал резкий рост его стоимости на черном рынке, до продажи валюты банками Украины по безналу намного дешевле наличного курса с обязательным размещением на депозит. Срок такого вложения должен быть не менее трех месяцев и только после этого валюту можно будет обналичить.

Сумма также ограничена — в эквиваленте 50 тысяч гривен. Часть банков уже сделала услугу доступной, отмечает "РБК-Украина". Отмечается, что разница в цене наличного и безналичного доллара может достигать 10% — банк устанавливает курс сам добавляя к стоимости Нацбанка проценты. Цена на валюту на безналичном рынке стартует от 36,93 грн за доллар США.

Среди банков, которые предоставляют такую услугу — А-Банк (минимальный вклад 30 долларов), Пивденний, monobank, Укргазбанк, Таскомбанк (от 100 долларов), Укрэксимбанк (от 1000 долларов США). Ставки у банков — минимальные и начинаются от десятого процента годовых.

Отметим, что средний курс в банках на наличный доллар превышает 40 грн как при покупке, так и при продаже. На черном рынке цена выше, и уже превысила стоимость евро. За доллар в обменках просят 40,718 / 40,86 грн в среднем по Украине.

Курс валют в Украине в НБУ, банках и на черном рынке

Ранее "Телеграф" сообщал, что доллар в Украине хоть и остался в границах 40-41 грн, но демонстрирует тенденцию к повышению стоимости. Сколько будет стоить доллар в обменках осенью зависит не только от ситуации на фронте, но и действий Нацбанка, считают эксперты.