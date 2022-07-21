НБУ поднял официальный курс доллара – как это отразится на курсе наличной валюты

НБУ обещает, что паники вокруг курса доллара не будет, не все эксперты с ним согласны

Спустя 5 месяцев после начала российской агрессии, НБУ принял решение изменить принятый ранее курс доллара, подняв его сразу на 25% до 35,56 грн за 1 доллар США.

В Нацбанке объяснили, что это увеличит приток и продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка, позволит стабилизировать курсовые ожидания.

Коррекция же официального курса гривны, по прогнозу НБУ, будет иметь лишь ограниченное влияние на ускорение темпов роста цен, вызванное в последние месяцы, прежде всего, последствиями войны.

При этом курс безналичной гривны не может более чем на 1% превышать официальный курс, а вот наличный доллар по-прежнему можно будет приобретать по ценам на основе баланса спроса-предложения.

По словам экономического эксперта Даниила Монина, это решение напрашивалось, поскольку экспортеры и айтишники не заводили валюту или теряли на конвертации 25%. С другой стороны, рынок входит в ситуацию неопределенности.

"Думаю в, ближайшие дни курс доллара может подскочить как реакция населения на изменение позиции НБУ, но в дальнейшем он стабилизируется на каком-то уровне. Этот уровень пока непонятен и сильно зависит от позиции НБУ для работы на межбанке. Если Нацбанк продолжит делать валютные интервенции по 1 млрд дол в неделю как он делал — можно говорить про курс близкий к официальному новому. Если НБУ решит минимизировать трату международных резервов, то курс вероятно будет стабилизирован на некоем более высоком уровне, спрогнозировать который в силу возможной паники населения, тяжело", — прогнозирует "Телеграфу" эксперт.

Еще до введения НБУ нового официального курса доллара, эксперты прогнозировали национальной валюте проседание до 40 гривен за 1 доллар, а возможно и больше.