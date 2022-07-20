Доллар продолжит расти или нет? Прогноз эксперта и свежий курс валют

Валюта снова немного просела в цене, но это вряд ли надолго

Утро среды, 20 июля, в Украине началось с незначительного снижения стоимости доллара на черном рынке. За сутки валюта при покупке потеряла сразу 35 копеек, что значительно меняет курс. Впрочем, согласно прогнозу директора Института развития экономики Александра Гончарова, это не будет продолжаться слишком долго, ведь гривне в будущем грозит неминуемый обвал.

Таким мнением специалист поделился с "Телеграфом". Свежие данные по курсу валют на черном рынке мы традиционно взяли на ресурсе "Минфин", который ежедневно публикует подобные отчеты.

По словам специалиста, поддержать национальную валюту Украины на плаву могли бы регулярные влияния со стороны Запада. При этом деньги нам нужны немаленькие — по 9 млрд долларов ежемесячно. И хотя это вполне подъемная сумма даже только для США, они не спешат нам помогать таким способом.

В первую очередь потому, что обычно финансовая помощь предоставляется западными партнерами в качестве кредитов. Увеличение вливаний на нужную сумму увеличит ежеквартальные выплаты по этим долгам к весьма значительной сумме — 1,5 млрд долларов.

Именно поэтому гривне, в конце концов, грозит обвал, считает специалист. Однако если предыдущий банковский день подталкивал к подобным выводам, то 20 июля ситуация видится слегка иначе. Как раз потому, что валюта снова просела в цене, укрепив гривну.

Курс валют на черном рынке в Украине 20 июля

Таким образом на утро среды доллар на черном рынке покупают за 36,65 грн, что на 35 копеек дешевле, чем вчера. Продажа подешевела на 23 копейки — до 37 грн.

Интересно, что евро тоже изменился в цене, однако не так радикально. В продаже он сбросил 5 копеек — до 37,40 грн, покупка осталась прежней — 37,20 грн.

Читайте также: Категория Деньги Курс доллара скакнет до 50 гривен – эксперт увидел тревожную тенденцию Доллару предрекли рост до 50 гривен уже в ближайшее время

Как обстоит ситуация с курсом валют на межбанке, можно узнать из инфографик ниже:

Курс доллара в банках Украины 20 июля

Курс евро в банках Украины 20 июля

Интересно, что многие эксперты сходятся во мнении, что доллар вскоре взлетит в цене, полностью обрушив гривну. На это будет влиять сразу несколько факторов, которые регулируют экономическую ситуацию в стране.