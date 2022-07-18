Рост курса доллара неминуем: эксперт объяснил, насколько критична ситуация
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 44
Четыре фактора давят на курс доллара к гривне в сторону его роста
В неминуемости роста курса доллара убеждены все, так представители бизнеса считают, что в течение года средний курс составит 36 гривен за 1 доллар, при том что уже в понедельник, 18 июля, он составляет порядка 37 гривен в продаже.
По мнению Богдана Данилишина, профессора Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, на рост курса доллара влияют несколько факторов:
- спрос населения на валюту;
- сокращение международных валютных резервов НБУ;
- отмена списка товаров критического импорта;
- негативный платежный баланс Украины во внешней торговле.
Как пишет эксперт, за неделю банки стали чаще продавать валюту населению на 6%, а покупать – на 2%. Компенсировать спрос населения на валюту приходится НБУ, который за июнь продал 4 миллиарда долларов и снизил свои резервы до 22,8 млрд дол.
Отмена же списка товаров критического импорта еще больше увеличил спрос на доллар, что с одной стороны, должно улучшить условия для ведения бизнеса и развития экономики, а с другой – оставленные ограничения свидетельствуют, что внешнеторговый платежный баланс по-прежнему негативный.
Все это по мнению эксперта, все острее ставит вопрос отмены фиксированного курса доллара и в будущем гривна будет неминуемо девальвировать.
Девальвация гривны до 40, а то и 50 гривен этим летом, дорого обойдется украинцам, предупреждают эксперты.