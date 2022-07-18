Рост курса доллара неминуем: эксперт объяснил, насколько критична ситуация

Четыре фактора давят на курс доллара к гривне в сторону его роста

В неминуемости роста курса доллара убеждены все, так представители бизнеса считают, что в течение года средний курс составит 36 гривен за 1 доллар, при том что уже в понедельник, 18 июля, он составляет порядка 37 гривен в продаже.

По мнению Богдана Данилишина, профессора Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, на рост курса доллара влияют несколько факторов:

спрос населения на валюту;

сокращение международных валютных резервов НБУ;

отмена списка товаров критического импорта;

негативный платежный баланс Украины во внешней торговле.

Как пишет эксперт, за неделю банки стали чаще продавать валюту населению на 6%, а покупать – на 2%. Компенсировать спрос населения на валюту приходится НБУ, который за июнь продал 4 миллиарда долларов и снизил свои резервы до 22,8 млрд дол.

Отмена же списка товаров критического импорта еще больше увеличил спрос на доллар, что с одной стороны, должно улучшить условия для ведения бизнеса и развития экономики, а с другой – оставленные ограничения свидетельствуют, что внешнеторговый платежный баланс по-прежнему негативный.

Все это по мнению эксперта, все острее ставит вопрос отмены фиксированного курса доллара и в будущем гривна будет неминуемо девальвировать.

Девальвация гривны до 40, а то и 50 гривен этим летом, дорого обойдется украинцам, предупреждают эксперты.