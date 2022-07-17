Украинцев ждут непростые времена: что повлечет за собой курс доллара

Эксперт объяснил чем грозит украинцам рост курса доллара

Вот уже примерно неделю наблюдается тенденция роста курса доллара по отношению к гривне и евро, так что заокеанская и европейская валюты сравнялись, а национальная валюта упала до 37,2 гривен за доллар.

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, на своей странице в соцсетях назвал последствия роста курса доллара для украинцев и национальной экономики:

во-первых, это для украинских налогоплательщиков значительное удорожание обслуживания наших внешних долгов, номинированных в долларах США;

во-вторых, существенное сокращение импорта по контрактам, заключаемым в долларовом эквиваленте;

в-третьих, резкое возрастание рисков "сдутия" пузыря на долговом рынке, в частности, рынке ОВГЗ (нерезиденты ещё активнее будут продавать украинский внутренний долг).

"Откровенно говоря, такая стремительная смена эмоций и целей – признак очень нездоровой ситуации на рынках. Но и правда то, что при типичной панике кто-то срубит приличное количество "бабла", — написал эксперт о вероятности масштабных спекуляций "под шумок" кризиса на валютном рынке Украины со стороны спекулянтов.

Эксперты прогнозируют гривне неминуемое падение в июле, так исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что август гривна встретит курсом доллара в 40 гривен. Александр Гончаров же считает, что падение может быть еще сильнее, вплоть до 50 гривен за 1 доллар.