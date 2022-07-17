Доллар на черном рынке действительно будет по 40? О чем говорит свежий курс

Украине не хватает финансовых возможностей для поддержания стабильности национальной валюты

Стоимость американского доллара может достичь психологической отметки в 40 гривен уже до конца июля. По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, у Нацбанка не осталось возможностей поддерживать стабильности гривны. Ситуацию пока не спасают ни постоянная международная финпомощь, ни тот минимум, что сейчас идет от выручки с экспорта товаров.

Как объяснил эксперт "Телеграфу", золотовалютный резерв НБУ с начала войны снизился на девять миллардов долларов, и если ситуация не изменится, то гривна обязательно рухнет по отношению к доллару.

По словам Пендзина, сейчас выпуск нацвалюты в основном идет ради финансирования армии и других бюджетных расходов. Однако гривна все равно в больших масштабах попадает на рынок валюты, из-за чего и получается дисбаланс. Именно это и может повлиять на рекордный рост доллара США уже к концу июля.

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Интересно, что свежий курс валют по состоянию на утро воскресенья, 17 июля, все же свидетельствует об обратном. Как доллар, так и евро немного "сбросили" в цене, не слишком превышая отметку в 37 гривен, свидетельствуют данные ресурса "Минфин".

Курс валют на черном рынке в Украине 17 июля

Так, доллар предлагают купить за 36,93 грн, что дешевле на 12 копеек, чем вчера. Продажа равна 37,15 грн, что тоже дешевле от показателей предыдущего банковского дня — уже на 18 копеек.

Стоимость евро на черном рынке тоже уменьшилась: в покупке до 37 грн, в продаже — 37,30 грн.

Как обстоит ситуация со стоимостью иностранной валюты на межбанке, можно узнать из инфографик ниже:

Курс доллара в банках Украины 17 июля

Курс евро в банках Украины 17 июля

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в чем украинцам лучше всего хранить свои денежные сбережения во время нестабильной экономической ситуации из-за войны с россией.