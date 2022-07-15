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Рост курса доллара к евро: почему Украина будет тратить больше денег и в чем лучше держать свои сбережения

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Никита Синицин Никита Синицин
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Украинцы могут извлечь выгоду из падения курса евро
Украинцы могут извлечь выгоду из падения курса евро

Украинцам следует быть готовыми к изменениям, связанным с падением курса евро к доллару

Впервые за 20 лет курс евро и доллара фактически сравнялся, а по отношению к гривне обе валюты даже несколько снизились.

По словам экономического эксперта Алексея Куща – это прогнозируемый процесс, поскольку США сегодня имеет более высокую учетную ставку, что позволяет уменьшать количество долларов в экономике, а наличие своих энергоресурсов снижает зависимость от импорта дорогих энергоресурсов.

На Украине, объясняет эксперт, это отразится таким образом, что сократятся экспортные поступления от внешней торговли с ЕС, с другой стороны, стоимость европейского импорта в гривне также снизится. Правда последнее будет зависеть от политики НБУ.

"Если курс доллара и гривны сравнялся, НБУ должен отреагировать на это изменением официального курса евро. Так, если доллар стоит 29,25 гривны, то и евро должен стоить столько же, если же курс евро к гривне будет скажем 30 гривен, то на каждом выкупленном у экспортеров евро Нацбанк будет переплачивать 75 копеек", — пояснил эксперт "Телеграфу".

Впрочем, на 15 июля официальные курсы доллара и евро почти равны – 29,25 грн. и 29,27 грн. соответственно.

Как пишет на своей странице в соцсетях экономический эксперт Даниил Монин, евро впервые стал дешевле доллара за последние 20 лет, чему способствовала правильная стратегия США после экономического кризиса 2008 года и взятие курса на развитие собственного энергосектора. Для украинцев по мнению Монина это означает, что лучше держать свои сбережения в долларах.

Тем временем исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует девальвацию гривны к доллару в конце месяца минимум до 40 гривен, если не случится чуда.

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#Гривна #Евро #Доллар #Обмен валют