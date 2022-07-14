Поможет только чудо: почему доллар взлетит до 40 гривен уже к концу месяца и как это остановить

Спасти гривну от девальвации можно, но это выглядит чудом

В последние несколько дней наблюдается очередной скачок курса наличного доллара, что заставляет говорить о неминуемой девальвации гривны.

Что может спасти гривну "Телеграфу" рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"На сегодняшний день у НБУ есть всего два пути к поддержанию стабильного курса национальной валюты к доллару – экспортная выручка, которую можно продать на валютном рынке, и международная финансовая помощь. Однако обоих этих источников не хватает, Нацбанку даже пришлось продать часть своих золотовалютных резервов, упавших с начала войны с 31 до 22 миллиардов долларов. Больше механизмов поддержки у Нацбанка — нет", — объясняет основной способ поддержки гривны в военное время эксперт.

Ситуация усугубляется военным положением, при котором расходы резко выросли и финансируются фактически за счет эмиссии гривны, которая массой направляется на покупку доллара, что автоматически толкает его курс вверх.

"В НБУ официально признают что до 70% эмиссии идет на валютный рынок, к тому же сняли ограничение на импорт. Итог – масса гривны хлынула на валютный рынок на закупку доллара под будущий импорт, настоящий или нет, так что курс доллара просто не может не взлететь до 40 гривен уже до конца июля, а может и больше", — объясняет механизм роста курса доллара собеседник "Телеграфа".

По словам Олега Педзина, спасти гривну от девальвации может либо кратный – в несколько раз, рост украинского экспорта, либо выделение 40-50 миллиардов гривен, причем в качестве безвозвратной помощи, которые бы НБУ мог влить на валютный рынок, успокаивая его и "чистя" от лишней гривны. Однако в настоящий момент это выглядит фактически чудом, считает эксперт, и потому девальвация гривны по его словам, неминуема.

По мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова рост курса доллара в ближайшее время неминуем и может составить до 50 гривен.