Доллар на черном рынке растет: что прогнозируют эксперты

Доллар резко подскочил в стоимости за последнюю неделю и, вероятно, это еще не предел

В Украине продолжает дорожать наличный доллар на черном рынке — покупка валюты снова выросла в цене. При это евро незначительно подрос, но разница между ним и долларом в стоимости — минимальная, как в обменках, так и по курсу НБУ. Такой резкий всплеск цены повлекли несколько факторов.

Первый, о котором говорят эксперты — изменение валютных условий для карточных операций в крупных банках. Черный рынок мог наполняться наличным долларом благодаря схемам "карточного туризма", когда выезжали за границу и снимали средства там.

Скачок стоимости мог вызвать изменение механизма и, соответственно, вызвать нехватку "налички". Из-за этого спрос на наличную валюту может превысить предложение, что может вылиться в дальнейшее подорожание. Второй причиной мог стать рост спроса на межбанке после открытия рынка для импортеров, но его влияние — минимальное.

По состоянию на утро 14 июля курс валют в среднем по Украине достиг таких показателей на черном рынке:

доллар — 37,45 / 37,65 грн,

евро — 37,5 / 37,8 грн.

Курс валют в банках, НБУ и на черном рынке

Эксперты расходятся во мнении, каким будет курс доллара когда рынок стабилизируется. Часть считает, что наличный доллар будет стоить 40 грн, но некоторые высказывают мнение, что если доллар при подорожании превысит эту границу, цена может достичь 45 грн за USD.

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Как ранее писал "телеграф", эксперт Алексей Кущ отмечает, что межбанк и наличный курс все же связаны и девальвация гривны начинается именно там. В случае определенных условий, стоимость доллара может вырасти летом до 60 грн.