Доллар растет на черном рынке: эксперты рассказали, чего ждать

Из-за колебаний тяжелее всего придется некрупным предпринимателям

Доллар резко вырос и продолжает расти на черном рынке — за минувшие сутки зафиксировали подорожание на 30-40 копеек. И это не предел, считают эксперты. Евро тем временем также подрос, но намного менее существенно. Европейская валюта продается по одной цене с американской — такого не было с 2002 года. При этом курс НБУ остается на прежнем уровне.

Спрос на валюту только растет, но перейти к свободному валютному рынку Украина не может, считает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. В комментарии dev.ua он отметил, что еще минимум год курс гривны будет формироваться при активном участии Нацбанка, а рыночную цену предположить невозможно.

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров считает, что если наличный доллар пересечет рубеж в 40 грн, то не за горами цена и в 45 грн за 1 доллар. Эксперт уверен — с резкой девальвацией гривны будет тяжелее всего ФОПам и малому бизнесу.

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Президент ассоциации украинских банков Андрей Дубас прогнозирует, что курс доллара после колебаний зафиксируется на цене в 40 грн, а курс от НБУ будет отпущен.

Напомним, доллар по версии Нацбанка стоит с начала вторжения 29,25 грн, а на черном рынке по состоянию на 13 июля — 37,3 / 37,7 грн. Евро при этом 37,4 / 37,9 грн.

Курс валют от Нацбанка и на черном рынке

Ранее "Телеграф" писал, что доллар продолжает дорожать из-за повышенного спроса. Он может достичь цены в 60 грн за USD.