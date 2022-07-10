Резкий скачок доллара на черном рынке: чего ждать украинцам дальше

Стоимость валюты и цены могут резко измениться

Наличный доллар продолжает расти в стоимости и за сутки резко подорожал. Эксперты уверены, что это не предел и доллар может еще вырасти. Одним из факторов называют вероятное изменение курса Нацбанка. Если он вырастет — это потянет за собой и курс в банках и на черном рынке.

Эксперт по банкам и банковскому надзору Евгений Дубогрыз отмечает, что обесценивание гривны в текущих условиях естественный процесс, но удешевление ее по отношению к доллару обычно приводит к росту цен. Но в Украине сейчас цены определяются больше покупательной способностью людей — будет слишком дорого стоит из-за повышения цены на импорт, покупать не будут.

Единственное исключение — топливо. Если официальный курс доллара вырастет, оно подорожает, вырастут не только цены, но и траты на армию. Изменение официального курса также повлечет изменение цен на товары критического импорта, а также размеры международной финпомощи при пересчете в гривну — это может снизить нагрузку на бюджет в сфере зарплат и соцвыплат.

На утро 10 июля доллар вырос на 40 копеек за сутки и без повышения официального курса НБУ. Согласно данным сайта "минфин" на черном рынке доллар достиг цены 36,5/36,85 грн в среднем по Украине.

Курс валют в Украине

Максимальная стоимость доллара, которую прогнозируют эксперты на это лето — до 60 грн за USD. Отметим, что при этом не ожидается резкого повышения в цене пищевых продуктов, а некоторые категории еды более того — подешевеют, согласно прогнозам.