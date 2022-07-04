Доллар может существенно подорожать: эксперты назвали условие

Нацбанк может повлиять на рыночную стоимость наличного доллара

Финансовая ситуация в Украине испытывает влияние не только от снижения экспорта государства, но и в связи с большим количеством беженцев за границу. Отток средств из страны не помогает стабильности национальной валюты. Изменения ощущают не только обычные украинцы, но и Нацбанк. Эксперты считают, что не за горами корректировка официального курса доллара.

Издание "Апостроф" привело мнение нескольких экспертов в финансовой сфере, которые предположили, что курс могу ослабить до 32 грн за доллар США. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что Нацбанк может ввести "управляемую девальвацию гривны".

Снижение официального курса он назвал зависящим от обстоятельств и озвучил цифру до 35 грн за доллар. Но точно нельзя сказать, когда Нацбанк будет корректировать курс и пойдут ли вообще на такую меру. Поэтому основным ориентиром для многих становится курс в банках и на черном рынке.

Эксперты ожидают, что до конца лета серьезных изменений не будет, но в случае с корректировкой официального курса Нацбанка, доллар на черном рынке может вырасти до 38 грн.

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На 4 июля официальный курс доллара составляет 29.25 грн за USD, а на черном рынке 35,4 / 35,51 грн. Цена в понедельник почти не изменилась с выходных, когда за американскую валюту просили на 2 копейки больше при продаже.

Курс валют в Нацбанке, банках и на черном рынке

Ранее "Телеграф" писал, что часть украинских банков запустила полезную опцию для пересылки денег в валюте — без конвертации с карты на карту. Ввезенные в Украину наличные доллары, как и "заначки" граждан — одни из основных источников валюты в стране.