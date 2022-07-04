Долар може суттєво подорожчати: експерти назвали умову

Нацбанк може вплинути на ринкову вартість готівкового долара

Фінансова ситуація в Україні зазнає впливу не лише від зниження експорту держави, а й у зв’язку з великою кількістю біженців за кордон. Відтік коштів з країни не допомагає стабільності національної валюти. Зміни відчувають не лише звичайні українці, а й Нацбанк. Експерти вважають, що не за горами коригування офіційного курсу долара.

Видання "Апостроф" навело думки кількох експертів у фінансовій сфері, які припустили, що курс можу послабити до 32 грн за долар США. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що Нацбанк може запровадити "керовану девальвацію гривні".

Зниження офіційного курсу він назвав залежним від обставин і озвучив цифру до 35 грн за долар. Але точно не можна сказати, коли Нацбанк коригуватиме курс і чи підуть взагалі на такий захід. Тому основним орієнтиром для багатьох стає курс у банках та на чорному ринку.

Експерти очікують, що до кінця літа серйозних змін не буде, але у разі коригування офіційного курсу Нацбанку, долар на чорному ринку може зрости до 38 грн.

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Станом на 4 липня офіційний курс долара становить 29.25 грн за USD, а на чорному ринку 35,4/35,51 грн. Ціна у понеділок майже не змінилася з вихідних, коли за американську валюту просили на 2 копійки більше за продаж.

Курс валют у Нацбанку, банках та на чорному ринку

Раніше "Телеграф" писав, що частина українських банків запустила корисну опцію для пересилання грошей у валюті без конвертації з картки на картку. Ввезені в Україну готівкові долари, як і "заначки" громадян, — одні з основних джерел валюти в країні.