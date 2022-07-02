Долари та євро стали ближчими: в українських банках доступна корисна опція

Скористатися послугою зможе лише частина громадян

Експерти називають доларові заощадження українців — одним із основних джерел валюти в Україні, а також до них належать і гроші, ввезені з-за кордону. Але знімати долари та везти їх фізично, щоб уникнути конвертації необов’язково. Частина українських банків надає можливість пересилання в іноземній валюті між рахунками пересічних громадян-фізособ. Важливий нюанс – вони мають бути родичами.

За даними сайту "Мінфін", такі перекази в євро та доларах можливі на валютні картки у monobank. Кожна операція має бути підтверджена документом та на неї дають окремий дозвіл. Як варіант документа може бути свідоцтво про шлюб чи народження.

Відправка відбувається без комісії та направити кошти можна:

подружжю

дітям

братам (сестрам) та племінникам

бабусям (дідусям) та онукам

тіткам (дядям) та кузенам.

У державних банках також можлива така процедура. Зокрема, у "Приватбанку" послугою користуватися стали на 30% частіше після початку вторгнення, а в "Ощадбанку" переказ можливий лише у відділенні банку.

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