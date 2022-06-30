Звідки в Україні готівкові долари та як це впливає на курс валют

Долари в Україні беруться з банків та з-під подушок громадян

Все літо обмінному курсу долара до гривні прогнозують курсові гойдалки, які до осені можуть призвести до його зміни залежно від ситуації на фронті.

Як розповів "Телеграфу" член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін, чималий вплив на курс долара має і фізична наявність заокеанської валюти в країні.

"Основне джерело готівки сьогодні — це готівка, знята з рахунків банків закордоном і привезена в Україну, а також доларові заощадження громадян усередині країни як у банках, так і "під подушками". При необхідності банки та громадяни пускають цю готівку в обіг, але переважно обмінники оперують тим числом доларів, які є в касах на сьогодні – скільки громадяни продали валюти, стільки вони можуть викупити, не більше», — наголошує експерт.

Фізична наявність заокеанської валюти впливає її курс, передусім під час паніки, коли попит на долар зростає, а фізично валюти дуже мало.

"Зараз з рахунків можна знімати до 100 тисяч гривень на день, це приблизно 2700 доларів, чого загалом вистачає на проведення повсякденних операцій та дозволяє тримати курс стабільним у межах нинішніх 35-36 гривень за долар", — наголошує Олег Пензін.

Загалом уже до осені курс долара може коливатися в залежності від поточної ситуації від 32 до 40 гривень.