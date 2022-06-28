31, 35 або 40 – яким буде курс долара восени

Курс долара продовжує залежати від багатьох зовнішніх факторів, головний з яких – війна

На тлі нестабільності долара, що триває, багато експертів прогнозують зміну його курсу, що залежатиме від багатьох факторів.

Так, на думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, висловленому "Телеграфу", найімовірніший "коридор" курсу американської валюти становить від 31-32 до 40 гривень, залежно від того, як розвиватиметься ситуація.

"Цьогорічний середній курс долара в 35-36 гривень можна вважати паритетом, який встановився на ринку і якщо не буде жодних змін, то думаю таким він і залишиться до осені. Якщо вдасться розблокувати морські порти та запустити повноцінний експорт, НБУ явно скасує фіксований курс долара і можна очікувати на зміцнення гривні до 31-32 гривень за долар, оскільки долара буде достатньо і зросте попит на гривню", — говорить про можливу динаміку на валютному ринку співрозмовник "Телеграфа".

Окремим чинником впливу, за словами експерта, є ситуація на фронті.

"У разі успіхів ЗСУ національна валюта залишатиметься стабільною по відношенню до долара, а можливо навіть дещо зміцниться. У разі ж поразок варто очікувати на черговий наплив біженців, які, швидше за все, намагатимуться купити долар, а значить і його курс щодо національної валюти валюті зросте", — резюмує Олег Пензін.

Втім, на думку окремих експертів, вже цього тижня курс долара може зрости до 45 гривень.