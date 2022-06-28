31, 35 или 40 – каким будет курс доллара осенью

Курс доллара продолжает зависеть от многих внешних факторов, главный из которых — война

На фоне продолжающейся нестабильности доллара многие эксперты прогнозируют изменение его курса, что будет зависеть от многих факторов.

Так, по мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, высказанному "Телеграфу", наиболее вероятный "коридор" курса американской валюты составляет от 31-32 до 40 гривен, в зависимости от того как будет развиваться ситуация.

"Нынешний средний курс доллара в 35-36 гривен можно считать паритетом, который установился на рынке и если не будет никаких изменений, то думаю таким он и останется до осени. Если удастся разблокировать морские порты и запустить полноценный экспорт, НБУ явно отменит фиксированный курс доллара и можно ожидать укрепления гривны до 31-32 гривен за доллар, поскольку доллара будет достаточно и вырастет спрос на гривну", — говорит о возможной динамике на валютном рынке собеседник "Телеграфа".

Отдельным фактором влияния, по словам эксперта, является ситуация на фронте.

"В случае успехов ВСУ национальная валюта будет оставаться стабильной по отношению к доллару, а возможно даже несколько укрепится. В случае же поражений стоит ожидать очередного наплыва беженцев, которые, скорее всего, будут стараться купить доллар, а значит и его курс по отношению к национальной валюте вырастет", — резюмирует Олег Пендзин.

Впрочем, по мнению отдельных экспертов уже на этой неделе курс доллара может вырасти до 45 гривен.