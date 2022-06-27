И 40 гривен не предел: аналитик рассказал, что случится с курсом доллара после отмены ограничений НБУ

Западная финансовая помощь не спасет гривну от проседания

Международная поддержка не сможет уберечь гривну от падения вне зависимости от объемов выделенного финансирования.

Такое мнение в комментарии UBR озвучил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. По его словам в ближайшее время курс доллара будет оставаться в рамках 35-36 грн, однако после возврата к плавающему курсу украинская национальная валюта может резко просесть.

Он отметил, что существующие ограничения весьма жесткие, а потому заметных колебаний стоимости валюты в обменниках по крайней мере в ближайшую неделю ждать не стоит.

Послабление валютного регулирования, говорит аналитик, могут произойти после поступления международной помощи, а для примера он указал на то, что 24 июня ЕС выделил 9 миллиардов евро, что является суммой, которыми Украина сможет покрыть свои расходы почти за два месяца.

Шевчишин считает, что поступления этих средств могут подтолкнуть НБУ поднять фиксированный курс на несколько гривен, что подтолкнет к росту карточный и наличный курсы.

Он также отметил, что в девальвационные ожидания остаются высокими, а импортеры закладывают курс выше того, который существует в настоящее время.

"Тем более существует внутренний дефицит валюты. К тому курсу, который закладывают импортеры, и будет стремиться рынок после отмены ограничений. И это не 35 грн/$", — подчеркнул Шевчишин.

Аналитик добавил, что потенциал роста доллара сохраняется вплоть до отметки в 45 гривен, но дойдет ли он до таких показателей зависит скорости поступления и объемов финансовой помощи. Впрочем, после снятия ограничений гривна неизбежно просядет относительно иностранных валют.

Как сообщалось ранее, в НБУ ранее рассказали, что для возврата к рыночному курсу валют необходимо иметь несколько важных предпосылок. А до тех пор официальный курс будет оставаться зафиксированным.