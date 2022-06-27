Доллар на черном рынке может взлететь уже на этой неделе: свежий курс

Гривна продолжает терять позиции по отношению к доллару США

В последние дни июня ситуация на валютном рынке спокойной не будет. После непродолжительного затишья, наблюдавшегося на прошлой неделе, доллар вернулся к росту. Согласно прогнозам финансистов, соответствующая тенденция на этой неделе только усилится и американская валюта все же не спеша приблизится к отметке в 40 гривен за один доллар США.

Финансовый портал "Минфин", в понедельник, 27 июня, прогнозы экспертов только подтвердил. Наблюдая за его данными, можно четко отследить постепенное и уверенное подорожание заокеанской валюты на черном рынке. Так, в первый рабочий день недели, при покупке доллар США будет стоить 35,43 гривен, что на три копейки больше, чем вчера. В то же время, продажа американского доллара подорожала на десять копеек, поэтому сегодня его цена достигла отметки в 35,60 гривен.

Что касается европейской валюты, то в понедельник ее расценки тоже изменились. Покупка обойдется в 37,25 гривен, а продажа – 37,42 гривны.

Курс валют на черном рынке 27 июня

Стоит отметить, что, несмотря на неутешительные прогнозы экспертов, относительно подорожания доллара в Украине до 40 гривен, некоторые из них убеждены, что есть определенные процессы, которые все же могут спасти национальную валюту от стремительного проседания. Так, по словам финансового аналитика Виталия Шапрана, сохранить гривну может помочь возобновлению экспорта, а также получению Украиной замороженных в Штатах российских резервов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на курс американской валюты в Украине может повлиять постепенное уменьшение количества переводов работников из-за границы.