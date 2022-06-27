Долар на чорному ринку може злетіти вже цього тижня: свіжий курс

Гривня продовжує втрачати позиції відносно долара США

Упродовж останніх днів червня ситуація на валютному ринку спокійною не буде. Після недовготривалого затишшя, котре спостерігалося на минулому тижні, долар повернувся до зростання. Згідно з прогнозами фінансистів, відповідна тенденція цього тижня лише посилиться і американська валюта все ж неспішно наблизиться до позначки у 40 гривень за долар США.

Фінансовий портал "Мінфін", у понеділок, 27 червня, прогнози експертів лише підтвердив. Спостерігаючи за його даними, можна чітко відстежити поступове і впевнене здорожчання заокеанської валюти на чорному ринку. Так, упродовж першого робочого дня тижня, під час купівлі долар США коштуватиме 35,43 гривень, що на три копійки більше, аніж учора. Водночас продаж американського долара здорожчала на десять копійок, тож сьогодні його ціна досягла позначки у 35,60 гривень.

Що стосується європейської валюти, то у понеділок її розцінки також змінилися. Купівля обійдеться у 37,25 гривень, а продаж — 37,42 гривні.

Курс валют начорному ринку 27 червня

Варто відзначити, що, попри невтішні пронози експертів, щодо здорожчання долара в Україні до 40 гривень, дехто з них переконаний, що є певні процеси, які все ж можуть врятувати національну валюту від стрімкого просідання. Так, за словами фінансового аналітика Віталія Шапрана, зберегти гривню може допомогти відновлення експорту, а також отримання Україною заморожених у Штатах російських резервів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на курс американської валюти в Україні може вплинути поступове зменшення кількості переказів заробітчан з-за кордону.