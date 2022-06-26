Долар на чорному ринку буде по 40? Свіжий курс підтверджує побоювання експертів

В Україні планують припинити фіксувати вартість долара

Наступного тижня в Україні має значно зрости у ціні американський долар. Принаймні такий прогноз вартості валюти пролунав від аналітика компанії "Центру біржових технологій" Максима Орищака. Експерт упевнений, що завдяки планам щодо відв’язування фіксованого курсу валют багато українців захочуть купити євро та долари для особистого користування.

Думка експерта, висловлена в коментарі "Сегодня", підтверджує і свіжий курс валют на чорному ринку України. Як завжди, "Телеграф" стежить за стрибками долара завдяки даним ресурсу "Мінфін", котрий регулярно публікує свіжу інформацію про фінансову ситуацію в країні.

Так, Орищак заявив, що кінець червня та початок липня стануть для українців часом подорожчання валюти. Це відбудеться, поки ми очікуємо можливості бачити реально плаваючий курс долара, офіційно "відпущений" банкірами.

"Ми можемо чекати підвищення попиту на долари та євро з боку населення, що підштовхне курс валюти на чорному ринку до 40 гривень, — пояснює експерт. — Очікування події для нашого населення набагато значущіша подія, ніж фактичне ухвалення рішення".

Серед іншого Максим Орищак попередив про можливе запровадження обмежень на обмін валюти. На такий крок у НБУ можуть зважитися хоча б для часткового впливу на тимчасове падіння гривні.

Попри те, що прогнозованої позначки "40" іноземна валюта в Україні поки не досягла, долар і євро все ж таки піднялися на чорному ринку в ціні. За купівлю долара 26 червня просять у середньому 35,40 грн, що на три копійки дорожче, ніж днем раніше. Ціна американської валюти у продажу залишилася поки незмінною — 35,50 грн.

Курс валют на чорному ринку України 26 червня

Подорожчав і євро. Купівля тепер коштуватиме 37,25 грн (на п’ять копійок дорожче), а продаж — 37,37 грн (на три копійки дешевше). Цікаво, що на відміну від чорного ринку, середній курс європейської валюти на міжбанку чітко піднявся по обох позиціях: 36,70 і 37,60 грн (плюс 5 і 25 копійок відповідно).

Курс долара у банках 26 червня

Курс євро у банках 26 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як на курс долара в Україні може вплинути зниження кількості переказів заробітчан з-за кордону.