Перекази заробітчан до України знизилися – як це вплине на курс долара

Нацвалюті загрожує девальвація до 40 гривень за долар

Протягом січня-квітня 2022 року українські заробітчани перерахували до України 4,074 млрд дол., тоді як за аналогічний період 2021 року це були 4,55 млрд дол.

Такі дані наводить Національний банк України, вказуючи обсяги приватних переказів у поточному році.

Раніше доларові перекази заробітчан вважалися фактором, що стабілізує курс долара і зміцнює національну валюту, тепер їхній вплив явно знизився.

Водночас, як пояснив "Телеграфу" економіст Олександр Охріменко, вплив грошових переказів заробітчан на курс долара таки значно перебільшений.

"Головним джерелом надходження валюти для економіки завжди був експорт, який сьогодні впав на 50%, на цьому фоні зниження надходжень від заробітчан, та ще й всього на 10%, особливого впливу на курс долара не матиме. До того ж частина цих доларів залишиться на руках у населення, а не буде як раніше пущена в обіг. Думаю, і далі слід чекати зниження обсягів грошових переказів в Україну – і заробітчан поменшало, і до багатьох із них приїхали родичі, на яких частина заробленого витрачається в самій Європі”, — каже про вплив заробітчан на стабільність гривні експерт.

За словами співрозмовника "Телеграфа", серйозної зміни курсу слід очікувати восени, коли валюта знадобиться для критичного імпорту у вигляді енергоресурсів, а також доведеться вирішувати проблему експорту вирощеного врожаю для отримання валютної виручки.

Загалом, на думку експертів, осінь Україна зустрічатиме з курсом долара приблизно 40 гривень, а можливо і того більше.