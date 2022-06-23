Мінімум 40 гривень – експерт назвав курс долара восени

Восени гривню чекає девальвація, це буде вигідно економіці

Хоча на ринку готівкового обміну долара курс заокеанської валюти ось уже котрий день потроху знижується, у перспективі девальвація гривні неминуча.

Так, на думку фінансового аналітика Олексія Куща, висловленому виданню "Сегодня", у найближчі півроку курс долара до гривні може зрости приблизно на 15% і вже восени ми можемо побачити курс 40 гривень за 1 долар. Причому це буде вигідно українській економіці.

"Бо відновлення економіки – це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація", – пояснює Кущ.

Втім, не виключено, що у разі проблем із надходженням міжнародної фінансової допомоги від західних партнерів, гривня може "просісти" до тих самих 40 гривень за 1 долар і це може статися вже в липні.

У зв’язку з цим експерти рекомендують тримати вільні кошти насамперед у доларах, потім має сенс вкладати гривню у державні цінні папери, насамперед військові облігації. А от у євро краще не вкладатися, оскільки на євровалюту восени чекає неминуче падіння щодо долара.