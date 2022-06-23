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Мінімум 40 гривень – експерт назвав курс долара восени

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Микита Синицін Микита Синицін
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Долару прогнозують зростання до 40 гривень не пізніше вересня
Долару прогнозують зростання до 40 гривень не пізніше вересня

Восени гривню чекає девальвація, це буде вигідно економіці

Хоча на ринку готівкового обміну долара курс заокеанської валюти ось уже котрий день потроху знижується, у перспективі девальвація гривні неминуча.

Так, на думку фінансового аналітика Олексія Куща, висловленому виданню "Сегодня", у найближчі півроку курс долара до гривні може зрости приблизно на 15% і вже восени ми можемо побачити курс 40 гривень за 1 долар. Причому це буде вигідно українській економіці.

"Бо відновлення економіки – це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація", – пояснює Кущ.

Втім, не виключено, що у разі проблем із надходженням міжнародної фінансової допомоги від західних партнерів, гривня може "просісти" до тих самих 40 гривень за 1 долар і це може статися вже в липні.

У зв’язку з цим експерти рекомендують тримати вільні кошти насамперед у доларах, потім має сенс вкладати гривню у державні цінні папери, насамперед військові облігації. А от у євро краще не вкладатися, оскільки на євровалюту восени чекає неминуче падіння щодо долара.

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#Гривня #Долар #Обмін валют #Валютний ринок #Курс долара