Долар буде по 40 уже влітку? Чи варто українцям скуповувати валюту

Долару передбачили стабільність і найбільшу привабливість для вкладень

Хоча початок чергового тижня принесло подорожчання курсу євро і невелике зниження курсу долара, експерти рекомендують українцям вкладатися в долар, оскільки стан заокеанської валюти набагато стійкіший, за будь-яку іншу валюту.

Так, за словами економічного експерта Олексія Куща, на користь більшої стабільності долара грає вища облікова ставка Федеральної резервної системи США, що дозволить знизити інфляцію. Водночас низька облікова ставка 0,25% у єврозоні призведе до вищої інфляції та девальвації євро.

"Також на користь долара говорить і той факт, що економіка США має профіцит енергоресурсів і не залежить від зростання цін на них, тоді як ЄС та Азія змушені енергоресурси імпортувати, що знов негативно впливає на стабільність їх валюти", — говорить Олексій Кущ у коментарі "Телеграфу".

Також експерт радить диверсифікувати свої заощадження та вкладатись у гривню, використовуючи фінансові інструменти, які можуть принести 10-15% річних, наприклад, військові облігації.

"Девальвація гривні неминуча, але коли це станеться і на яку суму передбачити фактично неможливо, особисто я б далі ніж на місяць не заглядав і думаю, що до середини липня за долар будуть давати не більше 40 гривень", — наголосив Олексій Кущ.

Загалом, за словами експертів, найбільш вигідними інструментами для зберігання заощаджень залишаються долар, гривневі цінні папери і на останньому місці йдуть євро.