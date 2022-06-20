Доллар будет по 40 уже летом? Стоит ли украинцам скупать валюту

Доллару предрекли стабильность и самую большую привлекательность для вложений

Хотя начало очередной недели принесло подорожание курса евро и небольшое снижение курса доллара, эксперты рекомендуют украинцам вкладываться в доллар, поскольку состояние заокеанской валюты гораздо устойчивее, чем любой другой.

Так, по словам экономического эксперта Алексея Куща, в пользу большей стабильности доллара играет более высокая учетная ставка Федеральной резервной системы США, что позволит снизить инфляцию. В то же время низкая учетная ставка в 0,25% в еврозоне приведет к более высокой инфляции и девальвации евро.

"Также в пользу доллара говорит и тот факт, что экономика США имеет профицит энергоресурсов и не зависит от роста цен на них, в то время как ЕС и Азия вынуждены энергоресурсы импортировать, что снова-таки негативно влияет на стабильность их валюты",- говорит Алексей Кущ в комментарии "Телеграфу".

Также эксперт советует диверсифицировать свои сбережения и вкладываться в гривну, используя финансовые инструменты, которые могут принести 10-15% годовых, например, военные облигации.

"Девальвация гривны неминуема, но когда это произойдет и на какую сумму предугадать фактически невозможно, лично я бы дальше чем на месяц не заглядывал и думаю, что к середине июля за доллар будут давать не более 40 гривен", — подчеркнул Алексей Кущ.

В целом по словам экспертов наиболее выгодными инструментами для хранения сбережений остаются доллар, гривневые ценные бумаги и на последнем месте идут евро.