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Доллар по 40 уже скоро? Эксперты рассказали в какой валюте лучше хранить сбережения

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Доллар самая выгодная для сбережений валюта
Доллар самая выгодная для сбережений валюта

По словам экспертов можно не только сохранить, но и приумножить свои деньги

Курс наличного доллара по отношению к гривне продолжает испытывать колебания в 10-15 копеек, при этом курс евро и дальше падает

"Телеграф" поинтересовался у экспертов что ждет курс гривны по отношению к другим валютам в ближайшее время и в какой валюте лучше хранить свои сбережения.

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, наиболее привлекательной валютой для хранения сбережений является доллар, на втором месте идет гривна, и только на третьем месте – евро.

"На сегодняшний день учетная ставка Федеральной резервной системы США составляет 0,75% против 0,25% у Европейского центробанка, при этом эти 0,75% до конца года хотят поднять до 3-4%. Что это значит? То, что ЕС ожидает довольно высокая инфляция в 5-10% и наплыв дешевых денег из-за ставки в 0,25%, то есть евро девальвирует, в то время как доллар укрепится, особенно если учетная ставка вырастет до анонсируемых 3-4%", — поясняет эксперт почему евро проигрывает в инвестиционной привлекательности доллару.

Что до преимуществ гривны, то по словам Даниила Монина, украинская гривна может укрепиться после окончания войны, когда на восстановление страны пойдут иностранные инвестиции, и гривна окажется востребованной.

"Есть только один минус – никто не знает, когда это произойдет, поэтому лучше держать сбережения в долларах, а в гривне хранить некоторую сумму на операционные расходы", — утверждает собеседник "Телеграфа".

Доллар по 40 гривен, а на гривну купить военные облигации

Согласен с мнением Монина и экономический эксперт Алексей Кущ, говоря, что доллар валюта №1 для сбережений.

"Помимо разницы в учетной ставке в пользу доллара говорит и тот факт, что экономика США имеет профицит энергоресурсов и не зависит от роста цен на них, в то время как ЕС и Азия вынуждены энергоресурсы импортировать",- говорит о еще одном факторе стабильности американской валюты Алексей Кущ.

Также эксперт советует диверсифицировать свои сбережения и вкладываться в гривну, используя финансовые инструменты, которые могут принести 10-15% годовых, например, военные облигации.

"Девальвация гривны неминуема, но когда это произойдет и на какую сумму предугадать фактически невозможно, лично я бы дальше чем на месяц не заглядывал и думаю, что к середине июля за доллар будут давать не более 40 гривен", — подчеркнул Алексей Кущ.

По мнению ряда аналитиков до июля курс доллара вряд ли вырастет больше 36,5 гривен, а евро — 37,5-37,8 грн.

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#Обмен валют #Сбережения #Курс доллара